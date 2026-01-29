Nike Tiempo Maestro Elite LE
耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
¥1,799
攻无不克，绿茵利器。要搅乱防线，就必须对足球充分掌控。正因如此，我们从每一处细节着手设计 Nike Tiempo Maestro Elite LE 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，助你牢牢掌控触球。TechLeather 材料质感柔软，搭配灵活的 Maestro360 底板，无论球落在何处，都能带来贴合感受。
- 显示颜色： 红古铜/玫瑰金
- 款式： IF4127-960
Nike Tiempo Maestro Elite LE
¥1,799
攻无不克，绿茵利器。要搅乱防线，就必须对足球充分掌控。正因如此，我们从每一处细节着手设计 Nike Tiempo Maestro Elite LE 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，助你牢牢掌控触球。TechLeather 材料质感柔软，搭配灵活的 Maestro360 底板，无论球落在何处，都能带来贴合感受。
柔软非凡
鞋面采用 TechLeather 材料，为关键部位注入柔软触感，助力自如带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。模压线条设计，增强触感体验。
出色贴合
鞋面采用 TechLeather 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感。鞋底部分，前足与后跟处采用 Maestro360 分离式设计，让鞋面的合成材质环绕足弓，缔造贴合感受。
强劲抓地，驾驭球场
外底于后跟和前足关键部位采用锋刃型鞋钉，提供出众抓地力，助你在场上稳步移动。螺旋般锥形鞋钉，助你轻松急停转向。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 红古铜/玫瑰金
- 款式： IF4127-960
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。