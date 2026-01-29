 
Nike Tiempo Maestro Elite LE 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 红古铜/玫瑰金

Nike Tiempo Maestro Elite LE

耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

¥1,799
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

攻无不克，绿茵利器。要搅乱防线，就必须对足球充分掌控。正因如此，我们从每一处细节着手设计 Nike Tiempo Maestro Elite LE 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，助你牢牢掌控触球。TechLeather 材料质感柔软，搭配灵活的 Maestro360 底板，无论球落在何处，都能带来贴合感受。


  • 显示颜色： 红古铜/玫瑰金
  • 款式： IF4127-960

Nike Tiempo Maestro Elite LE

¥1,799

攻无不克，绿茵利器。要搅乱防线，就必须对足球充分掌控。正因如此，我们从每一处细节着手设计 Nike Tiempo Maestro Elite LE 耐克天迫系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，助你牢牢掌控触球。TechLeather 材料质感柔软，搭配灵活的 Maestro360 底板，无论球落在何处，都能带来贴合感受。

柔软非凡

鞋面采用 TechLeather 材料，为关键部位注入柔软触感，助力自如带球。无论天气潮湿还是干燥，皆可缔造稳定触球感。模压线条设计，增强触感体验。

出色贴合

鞋面采用 TechLeather 材料，贴合足形，塑就舒适贴合感。鞋底部分，前足与后跟处采用 Maestro360 分离式设计，让鞋面的合成材质环绕足弓，缔造贴合感受。

强劲抓地，驾驭球场

外底于后跟和前足关键部位采用锋刃型鞋钉，提供出众抓地力，助你在场上稳步移动。螺旋般锥形鞋钉，助你轻松急停转向。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 红古铜/玫瑰金
  • 款式： IF4127-960

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品鞋底采用镀铬处理，在穿着情况下会随时间推移而磨损，这属于正常现象。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。