 
Nike Tiempo Streetgato LE 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋 - 浅橄榄绿/红古铜/浅柠色

Nike Tiempo Streetgato LE

耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋

¥699
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

攻无不克，绿茵利器。足球的精髓在于触球感。因此，我们采用皮革设计了 Nike Tiempo Streetgato LE 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。


  • 显示颜色： 浅橄榄绿/红古铜/浅柠色
  • 款式： IQ8295-339

攻无不克，绿茵利器。足球的精髓在于触球感。因此，我们采用皮革设计了 Nike Tiempo Streetgato LE 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋。触感柔软,助你稳稳掌控脚下足球,轻松撕开防线。

触感柔软

鞋面采用柔软翻毛皮，缔造稳定触球感。

自然贴合

皮革材质令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。

强劲抓地，耀动街头

中底采用柔软 Cushlon 3.0 泡绵，助你舒适迈步。出众抓地底纹，在非草坪地面上提供强劲抓地力。

产品细节

  • 可驾驭街头、球场和室内地面
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 浅橄榄绿/红古铜/浅柠色
  • 款式： IQ8295-339

