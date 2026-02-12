Nike Tiempo Streetgato PRM
耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋
¥699
攻无不克，绿茵利器。足球的精髓在于触球感。因此，我们采用皮革设计了 Nike Tiempo Streetgato PRM 耐克天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。
- 显示颜色： 深宝蓝/水晶蓝/极地蓝
- 款式： HV3493-444
触感柔软
鞋面采用柔软翻毛皮，缔造稳定触球感。
自然贴合
皮革材质令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。
强劲抓地，耀动街头
中底采用柔软 Cushlon 3.0 泡绵，助你舒适迈步。出众抓地底纹，在非草坪地面上提供强劲抓地力。
产品细节
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 深宝蓝/水晶蓝/极地蓝
- 款式： HV3493-444
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
