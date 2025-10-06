Nike Total 90
女子运动鞋
10% 折让
Nike Total 90 女子运动鞋尽显纯正足球风范，现强势回归，专为日常打造。 Total 90 系列强势回归，沿袭元年款绗缝式鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。 橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；经典配色，助你随心打造个性穿搭。
- 显示颜色： 白色/白色/金属色/黑
- 款式： IB5666-100
其他细节
- 合成材质鞋面两侧饰有 Total 90 标志
- 橡胶外底，缔造出众抓地力和耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
