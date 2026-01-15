 
Nike Total 90 女子运动鞋 - 浅骨色/白色/橡皮中褐/帆白

Nike Total 90

女子运动鞋

¥899

Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。采用纯正足球风设计，结合皮革材质和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；沿袭经典配色，助你随心打造个性穿搭。


  • 显示颜色： 浅骨色/白色/橡皮中褐/帆白
  • 款式： IF3947-002

Nike Total 90

¥899

Nike Total 90 女子运动鞋焕新归来。采用纯正足球风设计，结合皮革材质和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。橡胶外底替换带鞋钉的外底，缔造出众街头风范；沿袭经典配色，助你随心打造个性穿搭。

其他细节

  • 鞋面两侧饰有 Total 90 标志
  • 橡胶外底，打造出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 浅骨色/白色/橡皮中褐/帆白
  • 款式： IF3947-002

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。