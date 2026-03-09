Nike Total 90
男子足球T恤
20% 折让
Total 90 系列强势回归。Nike Total 90 男子足球T恤采用柔软棉料，彰显 21 世纪早期 Nike 经典足球套装的复古风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB6032-010
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列起初旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，后来成为 21 世纪初的一大经典系列。该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
休闲舒适
针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB6032-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
