Total 90 系列强势回归。Nike Total 90 男子足球T恤采用柔软棉料，彰显 21 世纪早期 Nike 经典足球套装的复古风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB6032-010

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列起初旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，后来成为 21 世纪初的一大经典系列。该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

休闲舒适

针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB6032-010

