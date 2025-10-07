 
Nike Total 90 男子运动鞋 - 空间蓝/原子绿/橡皮中褐/白色

Nike Total 90

男子运动鞋

¥799
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Total 90 男子运动鞋采用纯正足球风设计，沿袭元年款绗缝鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。 合成材质鞋面，经久耐穿，质感顺滑。 橡胶外底替代带鞋钉的外底，伴你自在出街。


  • 显示颜色： 空间蓝/原子绿/橡皮中褐/白色
  • 款式： IH2230-400

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 橡胶外底
  • 泡绵中底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。