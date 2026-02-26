Nike Total 90
男子运动鞋
20% 折让
Nike Total 90 男子运动鞋采用纯正足球风设计，沿袭元年款绗缝鞋面和不对称系带系统，彰显千禧年复古风范。 合成材质鞋面，经久耐穿，质感顺滑。 橡胶外底替代带鞋钉的外底，伴你自在出街。
- 显示颜色： 空间蓝/原子绿/橡皮中褐/白色
- 款式： IH2230-400
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 橡胶外底
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
