 
Nike Total 90 Academy Dri-FIT 速干足球围脖 - 黑/黑/帆白

¥149
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Total 90 Academy Dri-FIT 速干足球围脖采用导湿速干技术，缔造干爽舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/帆白
  • 款式： IM5001-010

Nike Total 90 Academy

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。

产品细节

  • 91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。