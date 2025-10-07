Nike Total 90 Academy
Dri-FIT 速干足球围脖
¥149
Nike Total 90 Academy Dri-FIT 速干足球围脖采用导湿速干技术，缔造干爽舒适体验。
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： IM5001-010
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
产品细节
- 91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： IM5001-010
