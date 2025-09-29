Nike Total 90 Academy
Therma-FIT 足球加绒手套（1 副）
¥199
戴上 Nike Total 90 Academy Therma-FIT 足球加绒手套（1 副），无惧冷天，畅享比赛时光。
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： IM5017-010
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借匠心设计，成为 21 世纪初的经典单品。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
御寒保暖
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。
产品细节
- 手掌侧关键位置采用纹理设计
- 94% 聚酯纤维/6% 硅胶
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
