 
Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣 - 俏皮粉/黑/黑/黑

Nike Total 90

Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣采用球衣风格设计，结合导湿速干技术，向 Nike Total 90 传统致敬。透气面料，帮助保持干爽舒适；匠心设计，融蕴 2000 年代中期风范，让你在球场内外彰显出众型格。


  • 显示颜色： 俏皮粉/黑/黑/黑
  • 款式： IM6309-675

Nike Total 90

¥599

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典球衣。

清爽舒适

顺滑针织面料，轻盈透气。领口、侧拼接和后身均融入网眼拼接设计，透气出众。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
