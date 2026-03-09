Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干足球球衣采用匠心设计，重现 21 世纪初曾为多个大型足球俱乐部和国家队所采用的球衣套装的复古风范。弧形拼接采用导湿速干网眼布面料，结合滚边设计，打造出众比赛造型，无论是看台观战还是街头出行，皆可轻松驾驭。

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典球衣。该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

