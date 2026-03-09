Nike Total 90
Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣
11% 折让
Nike Total 90 Dri-FIT 男子速干长袖足球上衣采用球衣风格设计，结合导湿速干技术，向 Nike Total 90 传统致敬。 透气面料，帮助保持干爽；匠心设计，融蕴 2000 年代中期风范，让你在球场内外彰显出众型格。
- 显示颜色： 健身红/白色/白色/白色
- 款式： IM6314-687
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典球衣。
清爽舒适
顺滑针织面料，轻盈透气。 背面、两侧和衣袖均融入网眼拼接，提升透气性。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
