 
Nike Total 90 Repel 男子拒水薄绒里料足球圆领上衣 - 深藏青/游戏宝蓝/发光黄

Nike Total 90

Repel 男子拒水薄绒里料足球圆领上衣

38% 折让
深藏青/游戏宝蓝/发光黄
健身红/黑/帆白

Nike Total 90 Repel 男子拒水薄绒里料足球圆领上衣可轻松应对潮湿天气，彰显 21 世纪早期足球风范。弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；拒水面料，营造出色包覆效果和舒适穿着体验，助你轻松驾驭球场。


  • 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/发光黄
  • 款式： HQ3397-410

Nike Total 90

38% 折让

Nike Total 90 Repel 男子拒水薄绒里料足球圆领上衣可轻松应对潮湿天气，彰显 21 世纪早期足球风范。弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；拒水面料，营造出色包覆效果和舒适穿着体验，助你轻松驾驭球场。

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为 21 世纪初的经典单品。

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 刺绣细节
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/游戏宝蓝/发光黄
  • 款式： HQ3397-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。