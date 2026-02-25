Nike Total 90
Repel 男子拒水足球全长拉链开襟夹克
20% 折让
Nike Total 90 Repel 男子拒水足球全长拉链开襟夹克可轻松应对潮湿天气，彰显 21 世纪早期足球风范。 弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；轻盈拒水表层，营造出色包覆效果和舒适穿着体验，助你轻松驾驭球场。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/帆白/帆白
- 款式： HV6407-010
Nike Total 90
20% 折让
Nike Total 90 Repel 男子拒水足球全长拉链开襟夹克可轻松应对潮湿天气，彰显 21 世纪早期足球风范。 弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；轻盈拒水表层，营造出色包覆效果和舒适穿着体验，助你轻松驾驭球场。
设计揭秘：Total 90
Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条和混搭面料，成为 21 世纪初的经典单品。
产品细节
- 拉链插手口袋
- 网眼布拼接里料
- 弹性包边袖口和下摆
- 刺绣细节
- 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/帆白/帆白
- 款式： HV6407-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。