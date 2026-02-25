 
Nike Total 90 Repel 男子拒水足球全长拉链开襟夹克 - 黑/浅烟灰/帆白/帆白

Nike Total 90

Repel 男子拒水足球全长拉链开襟夹克

20% 折让

Nike Total 90 Repel 男子拒水足球全长拉链开襟夹克可轻松应对潮湿天气，彰显 21 世纪早期足球风范。 弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；轻盈拒水表层，营造出色包覆效果和舒适穿着体验，助你轻松驾驭球场。


  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/帆白/帆白
  • 款式： HV6407-010

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，凭借优美的弧形线条和混搭面料，成为 21 世纪初的经典单品。

产品细节

  • 拉链插手口袋
  • 网眼布拼接里料
  • 弹性包边袖口和下摆
  • 刺绣细节
  • 面料：100% 锦纶。 里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
