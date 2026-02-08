 
Nike Total 90 Therma-FIT 男子拒水足球夹克 - 黑/帆白/帆白

Nike Total 90

Therma-FIT 男子拒水足球夹克

44% 折让

Nike Total 90 Therma-FIT 男子拒水足球夹克可轻松应对寒冷天气，彰显 21 世纪早期足球风范。 弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；拒水表层结合合成材质填充物，帮助保持温暖干爽。


  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： HV3508-010

Nike Total 90

44% 折让

Nike Total 90 Therma-FIT 男子拒水足球夹克可轻松应对寒冷天气，彰显 21 世纪早期足球风范。 弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；拒水表层结合合成材质填充物，帮助保持温暖干爽。

产品细节

  • 弹性包边袖口和下摆
  • 左侧口袋的拉链头配有灵感源自 Aerow 足球的珠饰
  • 面料/里料：100% 锦纶。 填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： HV3508-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。