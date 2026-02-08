Nike Total 90
Therma-FIT 男子拒水足球夹克
44% 折让
Nike Total 90 Therma-FIT 男子拒水足球夹克可轻松应对寒冷天气，彰显 21 世纪早期足球风范。 弧形线条的设计灵感源自那个时代标志性的足球球衣；拒水表层结合合成材质填充物，帮助保持温暖干爽。
- 显示颜色： 黑/帆白/帆白
- 款式： HV3508-010
产品细节
- 弹性包边袖口和下摆
- 左侧口袋的拉链头配有灵感源自 Aerow 足球的珠饰
- 面料/里料：100% 锦纶。 填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白/帆白
- 款式： HV3508-010
