Nike Tour

¥489 ¥699 30% 折让

Nike Tour 男子 5 口袋修身高尔夫长裤采用匠心设计，从练习场到球场，再到俱乐部会所，随时随地皆可缔造舒适穿着体验。采用修身版型，触感顺滑且富有弹性，助你自信挥杆，发挥出色表现。配有 5 个口袋，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。

弹性舒适 弹性梭织面料，助你在挥杆时发挥出色表现。弹性腰部搭配隐藏式钩扣和拉链门襟，塑就稳固贴合感。 多口袋设计 设有 5 个口袋，包括 3 个正面口袋和 2 个背面口袋，为记分卡、笔和码数本等高尔夫基本装备提供充裕的存储空间。