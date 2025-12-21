 
Nike Tour 男子 5 口袋修身高尔夫长裤 - 尘光子色/尘光子色

Nike Tour

男子 5 口袋修身高尔夫长裤

20% 折让

Nike Tour 男子 5 口袋修身高尔夫长裤采用匠心设计，从练习场到球场，再到俱乐部会所，随时随地皆可缔造舒适穿着体验。采用修身版型，触感顺滑且富有弹性，助你自信挥杆，发挥出色表现。配有 5 个口袋，便于存放高尔夫球座、记分卡和手套，助你随时进入挥杆状态。


  • 显示颜色： 尘光子色/尘光子色
  • 款式： FD5616-025

弹性舒适

弹性梭织面料，助你在挥杆时发挥出色表现。弹性腰部搭配隐藏式钩扣和拉链门襟，塑就稳固贴合感。

多口袋设计

设有 5 个口袋，包括 3 个正面口袋和 2 个背面口袋，为记分卡、笔和码数本等高尔夫基本装备提供充裕的存储空间。

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
