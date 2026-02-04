Nike Tour Classic 4
高尔夫手套（左手）
12% 折让
Nike Tour Classic 4 高尔夫手套（左手）手掌区域采用柔软皮革匠心制成，结合手指和手背部位增加的打孔细节，有助提升舒适性。手套搭配出色贴合和经久耐用设计，塑就非凡舒适感受，助你自信登场，挥出佳绩。
- 显示颜色： 珍珠白/珍珠白/黑
- 款式： DR5165-284
其他细节
- 手掌侧采用优质皮革，柔软贴合，营造出众抓握力和耐用性
- 关键区域融入打孔设计，铸就非凡舒适性
- 魔术贴粘扣设计，打造专属贴合感
产品细节
- 手掌：100% 绵羊皮。底部：61% 山羊皮/32% 绵羊皮/7% 锦纶。其他：63% 山羊皮/22% PU人造革/15% 锦纶
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
