Nike

Track 双肩包

¥649

Nike Track 双肩包采用多口袋设计，助你收纳所需装备，轻松应对长时间的田径比赛。其中一个拉链口袋添加耐用衬里，可供收纳钉鞋，助你做好充分准备，迎接胜利时刻。正面小型隔热袋可为你备好挚爱零食或饮料，背面上部拉链小口袋帮助收纳重要小物。胸前固定带结合可调节软垫肩带，打造舒适携背体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白
  • 款式： HF9418-081

产品细节

  • 主体/内衬：聚酯纤维
  • 提环设计
  • 必要时用湿布清洁
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。