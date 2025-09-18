 
Nike Trail 2.0 男子越野跑步马甲 - 黑/中橄榄绿/蒸气绿

Nike Trail 2.0

男子越野跑步马甲

20% 折让

在人迹罕至的小径上奔跑，无需担心是否有足够的水分和能量来维持体力。Nike Trail 2.0 男子越野跑步马甲舒适非凡，采用可调节固定带和 4 个正面口袋，方便携带小型水壶和其他个人物品。


  • 显示颜色： 黑/中橄榄绿/蒸气绿
  • 款式： FZ7438-047

Nike Trail 2.0

20% 折让

在人迹罕至的小径上奔跑，无需担心是否有足够的水分和能量来维持体力。Nike Trail 2.0 男子越野跑步马甲舒适非凡，采用可调节固定带和 4 个正面口袋，方便携带小型水壶和其他个人物品。

其他细节

  • 轻盈面料透气出众，缔造非凡舒适感受
  • 侧边口袋内侧与胸前搭配可调式固定带，助你打造理想贴合度

产品细节

  • 主体：53% 锦纶/47% 聚酯纤维。内衬：84% 锦纶/16% 氨纶
  • 正面配有口哨
  • 必要时用湿布清洁
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/中橄榄绿/蒸气绿
  • 款式： FZ7438-047

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。