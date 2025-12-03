Nike Trail Aireez
圣诞系列男子越野跑步马甲
¥749
Nike Trail Aireez 圣诞系列男子越野跑步马甲为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用轻盈梭织面料结合腋下网眼拼接和后身开口设计，有效提升包覆效果和关键区域的透气性，助你保持舒适，从容应对天气变化。需要脱下马甲时，可将其收入胸前口袋中，便于收纳。
- 显示颜色： 君王
- 款式： IM9671-886
匠心设计
轻盈梭织面料结合腋下网眼拼接和后身开口设计，塑就出众透气性，令你畅享舒爽感受。
收纳式设计
马甲可轻松塞入胸前口袋中，便于随行携带。
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 口袋设计
- 弹性包边下摆
- 面料：100% 锦纶。拼接：83% 锦纶/17% 聚酯纤维。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
