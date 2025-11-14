Nike Trail
Repel 女子防晒拒水越野跑步夹克
¥999
即将推出
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Trail Repel 女子防晒拒水越野跑步夹克为全新 Nike International Running Team 系列力作，将品牌悠久的跑步传承与现代创新相结合，采用可收纳设计结合拒水面料，质感轻盈，令你畅享舒适穿着体验，从容应对不同挑战。
- 显示颜色： 浅军绿
- 款式： IO0491-320
轻松收纳，自由出行
需要脱下夹克时，夹克可收纳至自身的后身口袋中，实现灵巧便携体验。两侧拉链口袋，便于安全存放随身物品。
舒适包覆
下摆搭配抽绳，可自由调整贴合度；正面拉链开襟搭配按扣挡风片，提供出众包覆效果。
产品细节
- UPF 40+
- 衣领内侧配有口哨
- 弹性袖口
- 反光细节
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅军绿
- 款式： IO0491-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
