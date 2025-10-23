Nike Trophy
大童（男孩）短袖印花上衣
¥169
售罄：
此配色当前无货
Nike Trophy 大童（男孩）短袖印花上衣饰有疾速风格的模糊标志，彰显迅疾风范。 此外，Dri-FIT 技术助你保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 白色/荧光黄/游戏宝蓝/荧光黄
- 款式： DA0299-102
Nike Trophy
¥169
非凡舒适，疾速畅跑
Nike Trophy 大童（男孩）短袖印花上衣饰有疾速风格的模糊标志，彰显迅疾风范。 此外，Dri-FIT 技术助你保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈，透气出众
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/荧光黄/游戏宝蓝/荧光黄
- 款式： DA0299-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。