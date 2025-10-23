 
Nike Trophy 大童（男孩）短袖印花上衣 - 白色/荧光黄/游戏宝蓝/荧光黄

大童（男孩）短袖印花上衣

¥169

售罄：

此配色当前无货

Nike Trophy 大童（男孩）短袖印花上衣饰有疾速风格的模糊标志，彰显迅疾风范。 此外，Dri-FIT 技术助你保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 白色/荧光黄/游戏宝蓝/荧光黄
  • 款式： DA0299-102

非凡舒适，疾速畅跑

Nike Trophy 大童（男孩）短袖印花上衣饰有疾速风格的模糊标志，彰显迅疾风范。 此外，Dri-FIT 技术助你保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软轻盈，透气出众

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/荧光黄/游戏宝蓝/荧光黄
  • 款式： DA0299-102

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。