 
Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋 - 砂岩灰粉/赛车蓝

Nike United Mercurial Vapor 16 Pro

耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋

39% 折让

疾速表现。但穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，速度将会更加出色。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/赛车蓝
  • 款式： IB2474-600

Nike United Mercurial Vapor 16 Pro

39% 折让

疾速表现。但穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，速度将会更加出色。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。

设计揭秘：Nike United

Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛这类速度惊人的运动员。该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。

迅疾表现，强劲抓地

生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。

出众触球感

Flyknit 飞织鞋面，在你疾速带球时铸就出众控球表现。

舒适贴合

鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/赛车蓝
  • 款式： IB2474-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。