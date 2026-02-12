Nike United Mercurial Vapor 16 Pro
耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋
39% 折让
疾速表现。但穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，速度将会更加出色。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/赛车蓝
- 款式： IB2474-600
Nike United Mercurial Vapor 16 Pro
39% 折让
疾速表现。但穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，速度将会更加出色。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。
设计揭秘：Nike United
Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛这类速度惊人的运动员。该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。
迅疾表现，强劲抓地
生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。
出众触球感
Flyknit 飞织鞋面，在你疾速带球时铸就出众控球表现。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 砂岩灰粉/赛车蓝
- 款式： IB2474-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。