Nike United Mercurial Vapor 16 Pro

¥899

疾速表现。但穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋，速度将会更加出色。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。

设计揭秘：Nike United Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛这类速度惊人的运动员。该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。 迅疾表现，强劲抓地 生成式设计外底，为后跟提供出众支撑力，在急停和转向时提供强劲抓地力。 出众触球感 Flyknit 飞织鞋面，在你疾速带球时铸就出众控球表现。 舒适贴合 鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。