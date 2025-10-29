 
Nike United Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋 - 霜淡草绿/超级橙

Nike United Phantom 6 High Academy

耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋

10% 折让

穿上 Nike United Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋，强劲踢射，制霸绿茵场。 该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般灵活出击的球员打造，采用 NikeSkin 触球区域，实现利落踢射；外底结合 Cyclone 360 抓地设计，有助强势切入。


  • 显示颜色： 霜淡草绿/超级橙
  • 款式： IQ4158-300

设计揭秘：Nike United

Nike United 系列旨在向如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般出色的运动员致敬。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。

非凡触球感

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，让双足贴近足球， 有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

强劲抓地，驾驭球场

前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。

自然贴合

鞋框式设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫
