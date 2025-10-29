穿上 Nike United Phantom 6 High Academy 耐克暗煞系列男/女 MG 多种场地高帮足球鞋，强劲踢射，制霸绿茵场。 该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般灵活出击的球员打造，采用 NikeSkin 触球区域，实现利落踢射；外底结合 Cyclone 360 抓地设计，有助强势切入。

加大 NikeSkin 触球区域受精制网眼加持，让双足贴近足球， 有助提升带球和传球时的控球表现，轻松驾驭潮湿或干燥球场。

Nike United 系列旨在向如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般出色的运动员致敬。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。

