Nike United Phantom 6 High Elite
耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋
15% 折让
穿上 Nike United Phantom 6 High Elite 耐克暗煞系列男/女 FG 天然硬质草地高帮足球鞋，强劲踢射，制霸绿茵场。 该鞋款专为如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般灵活出击的球员打造，采用匠心 Gripknit 材料，实现利落踢射；外底结合 Cyclone 360 抓地设计，有助强势切入。
- 显示颜色： 霜淡草绿/超级橙
- 款式： IB2468-300
设计揭秘：Nike United
Nike United 系列旨在向如索菲亚·威尔逊和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般脚法出众的运动员致敬。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。
非凡触球感
Nike Gripknit 材料结合抓附纹理，为关键部位提供出众抓附力，助你发挥出色控球表现。 无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
鞋框式设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性 Flyknit 飞织材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
