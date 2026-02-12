 
Nike United Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 苍野灰/赛车蓝

Nike United Tiempo Legend 10 Elite

耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

39% 折让

娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。Nike United Tiempo Legend 10 Elite 耐克传奇系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用 FlyTouch Plus 精良材料，塑就出众控球表现。贴合足形，助你轻松驾驭球场。


  • 显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
  • 款式： IB2467-001

设计揭秘：Nike United

Nike United 系列旨在向娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗等运动员的出众控球能力致敬。该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。

非凡触球感

看到鞋面上的圆点设计了吗？它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球。All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，无论天气，皆可为你带来出众控球感。

自然贴合

FlyTouch Plus 选用柔软非凡的精良材料，令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。Flyknit 飞织材料妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。

强劲抓地，驾驭球场

底板融入匠心鞋钉，为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
  • 款式： IB2467-001

