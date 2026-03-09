Nike Universa
女子中强度支撑速干衬垫运动内衣式背心
24% 折让
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣式背心搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，触感清爽顺滑。中强度支撑设计，营造舒适承托效果；衬垫提供稳固包覆，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 天青石蓝/青年布色/工作蓝
- 款式： IF0951-441
Nike Universa
24% 折让
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa 女子中强度支撑速干衬垫运动内衣式背心搭载 Stealth Evaporation 技术，让汗迹匿于无形，触感清爽顺滑。中强度支撑设计，营造舒适承托效果；衬垫提供稳固包覆，助你自信满满，全力以赴。
汗迹隐匿技术
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
顺滑低调
内置运动内衣采用精制胸带设计，结合优质结构，塑就简洁利落外观和简约可视缝线。 塑形衬垫设计，勾勒胸部轮廓，触感顺滑，稳固包覆。
其他细节
背部融入镂空细节设计，为易出汗区域缔造清爽感受
产品细节
- 光泽硅胶耐克勾标志
- 面料：77% 聚酯纤维/23% 氨纶。里料拼接：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。网眼布：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。松紧带：81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 天青石蓝/青年布色/工作蓝
- 款式： IF0951-441
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。