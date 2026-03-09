 
Nike Universa 女子速干高腰九分防汗渍紧身裤 - 天青石蓝/青年布色/工作蓝

汗水蒸发，状态爆发。Nike Universa 女子速干高腰九分防汗渍紧身裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。


  • 显示颜色： 天青石蓝/青年布色/工作蓝
  • 款式： HQ6814-441

汗水蒸发，状态爆发。Nike Universa 女子速干高腰九分防汗渍紧身裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作,有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。

其他细节

  • Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽，结合 Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边口袋与后腰隐藏式口袋，可轻松收纳随身小物件，打造利落造型

产品细节

  • 77% 聚酯纤维/23% 氨纶
  • 激光切割裤脚
  • 可机洗
