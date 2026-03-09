Nike Universa
女子速干高腰九分防汗渍紧身裤
25% 折让
汗水蒸发，状态爆发。Nike Universa 女子速干高腰九分防汗渍紧身裤经焕新升级，搭载汗迹隐匿技术。采用顺滑面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。此外，革新腰部设计有效减少卷边，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 天青石蓝/青年布色/工作蓝
- 款式： HQ6814-441
其他细节
- Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽，结合 Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋与后腰隐藏式口袋，可轻松收纳随身小物件，打造利落造型
产品细节
- 77% 聚酯纤维/23% 氨纶
- 激光切割裤脚
- 可机洗
- 显示颜色： 天青石蓝/青年布色/工作蓝
- 款式： HQ6814-441
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
