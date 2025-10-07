Nike Universa
Dri-FIT 女子速干上衣
¥799
尽显精致风范，助力随时应战。Nike Universa Dri-FIT 女子速干上衣采用优质面料，柔软舒适且顺滑利落，具备适宜的柔韧性和弹力，助你无拘畅动。领口拉链开襟设计，方便调节造型。
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： HV3576-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面拉链口袋，低调内敛，便于安全存放基本物品
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
产品细节
- 优雅的设计线条
- 左袖口光泽硅胶耐克勾标志
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。 里料拼接：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
