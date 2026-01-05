 
Nike Universa Dri-FIT 女子速干上衣 - 黑/黑/暗烟灰

Nike Universa

Dri-FIT 女子速干上衣

25% 折让

尽显精致风范，助力随时应战。Nike Universa Dri-FIT 女子速干上衣采用优质面料，柔软舒适且顺滑利落，具备适宜的柔韧性和弹力，助你无拘畅动。领口拉链开襟设计，方便调节造型。


  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： HV3576-010

尽显精致风范，助力随时应战。Nike Universa Dri-FIT 女子速干上衣采用优质面料，柔软舒适且顺滑利落，具备适宜的柔韧性和弹力，助你无拘畅动。领口拉链开襟设计，方便调节造型。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面拉链口袋，低调内敛，便于安全存放基本物品
  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受

产品细节

  • 优雅的设计线条
  • 左袖口光泽硅胶耐克勾标志
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。 里料拼接：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
