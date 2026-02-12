Nike Universa
Dri-FIT 女子速干中腰宽松九分裤
20% 折让
Nike Universa Dri-FIT 女子速干中腰宽松九分裤简约利落，助你畅动自如。采用导湿速干技术和优质顺滑面料，具备适宜的柔韧性和弹力，缔造舒适运动体验。
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： HV3586-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 优质面料柔软舒适且顺滑利落
- 隐藏式抽绳设计，方便自行调节贴合效果
- 侧边口袋搭配隐藏式拉链，可供安全储物，塑就简约外观
产品细节
- 光泽硅胶耐克勾标志
- 优雅接缝线条
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
