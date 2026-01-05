 
Nike Universa Dri-FIT 女子速干中腰宽松九分裤 - 黑/黑/暗烟灰

Nike Universa

25% 折让

Nike Universa Dri-FIT 女子速干中腰宽松九分裤简约利落，助你畅动自如。采用导湿速干技术和优质顺滑面料，具备适宜的柔韧性和弹力，缔造舒适运动体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 优质面料柔软舒适且顺滑利落
  • 隐藏式抽绳设计，方便自行调节贴合效果
  • 侧边口袋搭配隐藏式拉链，可供安全储物，塑就简约外观

产品细节

  • 光泽硅胶耐克勾标志
  • 优雅接缝线条
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
  • 可机洗
