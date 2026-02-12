Nike Universa
Dri-FIT 女子速干修身连帽长袖上衣
17% 折让
无惧挥汗，自信热练。Nike Universa Dri-FIT 女子速干修身连帽长袖上衣搭载汗迹隐匿技术，触感清爽顺滑，设计利落修身且富有弹性，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑/暗烟灰
- 款式： IF0739-010
隐匿汗迹
Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽。Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。
时尚设计
拇指孔设计，提升包覆效果，有助稳固衣袖。 风帽设计，塑就舒适贴合的运动体验。
产品细节
- 左袖口饰有光泽硅胶耐克勾标志
- 78% 聚酯纤维/22% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
