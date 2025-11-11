 
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭长裤 - 黑/黑/黑

Nike Unlimited

Dri-FIT 男子速干百搭长裤

¥499

Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与革新性能，助你畅动自如。Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭长裤采用富有弹性的梭织面料和标准版型，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。三个拉链口袋方便收纳钥匙、现金和其他随身小物品进出健身房，助你专注于设定的目标。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： FB7547-010

Nike Unlimited

¥499

Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与革新性能，助你畅动自如。Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭长裤采用富有弹性的梭织面料和标准版型，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。三个拉链口袋方便收纳钥匙、现金和其他随身小物品进出健身房，助你专注于设定的目标。

其他细节

  • 标准版型，轻松休闲
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 共有 3 个拉链口袋，便于存取物品
  • 弹性腰部，稳固贴合不紧勒
  • 梭织面料可自如伸展，令你畅动自如

产品细节

  • 双向抽绳设计
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： FB7547-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。