Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干百搭长裤
¥499
Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与革新性能，助你畅动自如。Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭长裤采用富有弹性的梭织面料和标准版型，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。三个拉链口袋方便收纳钥匙、现金和其他随身小物品进出健身房，助你专注于设定的目标。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FB7547-010
其他细节
- 标准版型，轻松休闲
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽，舒适和专注
- 共有 3 个拉链口袋，便于存取物品
- 弹性腰部，稳固贴合不紧勒
- 梭织面料可自如伸展，令你畅动自如
产品细节
- 双向抽绳设计
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
