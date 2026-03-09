 
Nike Unlimited N.A.C. 男子速干训练短裤 - 黑曜石色/黑曜石色/黑曜石色

Nike Unlimited

N.A.C. 男子速干训练短裤

¥399

N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike Unlimited N.A.C. 男子速干训练短裤采用富有弹性的导湿速干面料，助你在训练时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： IF2814-451

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现

产品细节

  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配双向抽绳
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。