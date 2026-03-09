Nike Unlimited
N.A.C. 男子速干训练短裤
¥399
N.A.C. 时尚与实力并蓄，助力发挥出色运动表现，专为健身生活而设计。Nike Unlimited N.A.C. 男子速干训练短裤采用富有弹性的导湿速干面料，助你在训练时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/黑曜石色
- 款式： IF2814-451
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现
产品细节
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配双向抽绳
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
