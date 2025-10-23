Nike Unlimited
Therma-FIT 男子百搭夹克
¥899
Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与保暖技术，助你畅动自如。这款 Nike Unlimited Therma-FIT 男子百搭夹克采用梭织面料搭配合成材质填充物，帮助身体保持温暖。
- 显示颜色： 烟灰/烟灰
- 款式： FB7545-084
其他细节
- 风帽搭配栓扣式抽绳，可供束紧至理想贴合度
- 正面口袋，便于存取物品
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 全长拉链开襟设计，方便穿脱
- 梭织面料搭配合成材质填充物，缔造温暖感受
- 衣领内侧设有弹性挂环，便于轻松挂放夹克
产品细节
- 弹性袖口
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
