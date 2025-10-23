 
Nike Unlimited Therma-FIT 男子百搭夹克 - 烟灰/烟灰

Nike Unlimited

Therma-FIT 男子百搭夹克

¥899
烟灰/烟灰
黑/黑

Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与保暖技术，助你畅动自如。这款 Nike Unlimited Therma-FIT 男子百搭夹克采用梭织面料搭配合成材质填充物，帮助身体保持温暖。


  • 显示颜色： 烟灰/烟灰
  • 款式： FB7545-084

Nike Unlimited

¥899

Nike Unlimited 系列专为跑步、训练和瑜伽设计，兼具优质面料与保暖技术,助你畅动自如。这款 Nike Unlimited Therma-FIT 男子百搭夹克采用梭织面料搭配合成材质填充物,帮助身体保持温暖。

其他细节

其他细节

  • 风帽搭配栓扣式抽绳，可供束紧至理想贴合度
  • 正面口袋，便于存取物品
  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 全长拉链开襟设计，方便穿脱
  • 梭织面料搭配合成材质填充物，缔造温暖感受
  • 衣领内侧设有弹性挂环，便于轻松挂放夹克

产品细节

  • 弹性袖口
  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰/烟灰
  • 款式： FB7545-084

