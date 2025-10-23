 
¥169

Nike UPF 40+ Futura 婴童防晒渔夫运动帽采用 UPF 40+ 表面处理，帮助抵御紫外线，是防晒霜的日常良伴。内置汗带和环绕式帽檐设计，帮助小宝贝保持凉爽舒适；下巴固定带搭配魔术贴粘扣，塑就稳固贴合感。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DO3452-100

其他细节

  • UPF 40+ 表面处理，仅为遮覆部位提供有效防护
  • 内置汗带，帮助小宝贝保持凉爽舒适
  • 下巴固定带搭配魔术贴粘扣，塑就稳固贴合感

产品细节

  • UPF 40+
  • 主体材质：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。