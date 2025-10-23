Nike UPF 40+ Futura
婴童防晒渔夫运动帽
¥169
售罄：
此配色当前无货
Nike UPF 40+ Futura 婴童防晒渔夫运动帽采用 UPF 40+ 表面处理，帮助抵御紫外线，是防晒霜的日常良伴。内置汗带和环绕式帽檐设计，帮助小宝贝保持凉爽舒适；下巴固定带搭配魔术贴粘扣，塑就稳固贴合感。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DO3452-100
其他细节
- UPF 40+ 表面处理，仅为遮覆部位提供有效防护
- 内置汗带，帮助小宝贝保持凉爽舒适
- 下巴固定带搭配魔术贴粘扣，塑就稳固贴合感
产品细节
- UPF 40+
- 主体材质：100% 聚酯纤维
- 手洗
