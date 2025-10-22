 
Nike Utility 大童针织帽选用经典毛球设计。该款针织帽采用柔软非凡面料，令头部保持舒适。出彩之处？可拆卸毛球，助你切换造型。


  • 显示颜色： 空间蓝
  • 款式： DM8451-492

多元风范，无惧寒冷

Nike Utility 大童针织帽选用经典毛球设计。该款针织帽采用柔软非凡面料，令头部保持舒适。出彩之处？可拆卸毛球，助你切换造型。

其他细节

  • 聚酯纤维面料，帮助头部保持舒适
  • 毛球可自由拆卸，让你打造专属风格
  • 翻边设计，经典造型

产品细节

  • Nike 标志刺绣
  • 100% 聚酯纤维
  • 手洗
