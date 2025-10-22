Nike Utility
大童针织帽
Nike Utility 大童针织帽选用经典毛球设计。该款针织帽采用柔软非凡面料，令头部保持舒适。出彩之处？可拆卸毛球，助你切换造型。
- 显示颜色： 空间蓝
- 款式： DM8451-492
Nike Utility
多元风范，无惧寒冷
其他细节
- 聚酯纤维面料，帮助头部保持舒适
- 毛球可自由拆卸，让你打造专属风格
- 翻边设计，经典造型
产品细节
- Nike 标志刺绣
- 100% 聚酯纤维
- 手洗
