Nike Utility 训练健身包采用结实耐用的织物材料，不论是在健身房还是户外活动，均可安全收纳运动装备。正面上方拉链开口设计，搭配背面小号拉链口袋。


  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其/云母绿
  • 款式： CQ9455-325

探索冒险，轻松驾驭

Nike Utility 训练健身包采用结实耐用的织物材料，不论是在健身房还是户外活动，均可安全收纳运动装备。正面上方拉链开口设计，搭配背面小号拉链口袋。

方便拿取

健身包正面上方采用拉链开口设计，方便拿取装备。

储物空间充裕

背面上部配有小号拉链口袋，便于收纳小物件。

舒适可调

肩带可轻松调节，打造出众贴合感。

产品细节

  • 提环设计
  • 尺寸：50 x 34 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其/云母绿
  • 款式： CQ9455-325

