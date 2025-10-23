Nike Utility
训练健身包
¥149
售罄：
此配色当前无货
Nike Utility 训练健身包采用结实耐用的织物材料，不论是在健身房还是户外活动，均可安全收纳运动装备。正面上方拉链开口设计，搭配背面小号拉链口袋。
- 显示颜色： 军裤卡其/军裤卡其/云母绿
- 款式： CQ9455-325
Nike Utility
¥149
探索冒险，轻松驾驭
方便拿取
健身包正面上方采用拉链开口设计，方便拿取装备。
储物空间充裕
背面上部配有小号拉链口袋，便于收纳小物件。
舒适可调
肩带可轻松调节，打造出众贴合感。
产品细节
- 提环设计
- 尺寸：50 x 34 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
