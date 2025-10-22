Nike Utility Elite
双肩包
¥599
售罄：
此配色当前无货
出色收纳，专业表现。Nike Utility Elite 双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。正面多个拉链口袋，令耳机、钥匙、零食等物品触手可及；拉链主袋提供平整宽敞空间，方便轻松存取其他物品。可调式肩带搭配 Air 缓震配置，舒适缓震；侧边和顶部设有耐用提手，提供多种携背方式。
- 显示颜色： 黑/黑/荷兰橙
- 款式： DQ5226-010
Nike Utility Elite
¥599
其他细节
- 拉链隔层可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 侧面套袋可安全存放水壶
- 耐用挂环便于挂放配件
- 透气孔眼设计，为装备提供通风效果
- 网眼布拼接帮助后背保持凉爽
产品细节
- 尺寸：48 x 33 x 16 厘米
- 面料：织物
- 背面上方的拉链口袋添加柔软里料
- 不可机洗
