 
Nike Utility Elite 双肩包 - 黑/黑/荷兰橙

Nike Utility Elite

双肩包

¥599

售罄：

此配色当前无货

出色收纳，专业表现。Nike Utility Elite 双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。正面多个拉链口袋，令耳机、钥匙、零食等物品触手可及；拉链主袋提供平整宽敞空间，方便轻松存取其他物品。可调式肩带搭配 Air 缓震配置，舒适缓震；侧边和顶部设有耐用提手，提供多种携背方式。


  • 显示颜色： 黑/黑/荷兰橙
  • 款式： DQ5226-010

其他细节

  • 拉链隔层可安全收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 侧面套袋可安全存放水壶
  • 耐用挂环便于挂放配件
  • 透气孔眼设计，为装备提供通风效果
  • 网眼布拼接帮助后背保持凉爽

产品细节

  • 尺寸：48 x 33 x 16 厘米
  • 面料：织物
  • 背面上方的拉链口袋添加柔软里料
  • 不可机洗
