出色收纳，专业表现。Nike Utility Elite 双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。正面多个拉链口袋，令耳机、钥匙、零食等物品触手可及；拉链主袋提供平整宽敞空间，方便轻松存取其他物品。可调式肩带搭配 Air 缓震配置，舒适缓震；侧边和顶部设有耐用提手，提供多种携背方式。

出色收纳，专业表现。Nike Utility Elite 双肩包为你的装备提供紧凑、安全且有序的收纳空间，助你轻松往返训练场地。正面多个拉链口袋，令耳机、钥匙、零食等物品触手可及；拉链主袋提供平整宽敞空间，方便轻松存取其他物品。可调式肩带搭配 Air 缓震配置，舒适缓震；侧边和顶部设有耐用提手，提供多种携背方式。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。