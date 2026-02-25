 
Nike V2K Run 女子反光装饰运动鞋 - 白金色/狼灰/冷灰/金属灰

Nike V2K Run

女子反光装饰运动鞋

29% 折让

先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 女子反光装饰运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。此鞋款将 Vomero 多种人气元素焕新融入昔日跑步鞋款的经典外观，混搭匠心元素、别致塑料细节以及洋溢复古美感的中底，营造丰富层次感；厚实后跟设计令你畅享舒适感受，为整体造型加分。


  • 显示颜色： 白金色/狼灰/冷灰/金属灰
  • 款式： FD0736-003

Nike V2K Run

其他细节

  • 网眼细节，轻盈透气
  • 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
  • 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

