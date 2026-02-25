Nike V2K Run
女子反光装饰运动鞋
21% 折让
先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 女子反光装饰运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。此鞋款将 Vomero 多种人气元素焕新融入昔日跑步鞋款的经典外观，混搭匠心元素、别致塑料细节以及洋溢复古美感的中底，营造丰富层次感；厚实后跟设计令你畅享舒适感受，为整体造型加分。
- 显示颜色： 山峰白/白金色/浅铁矿石灰/金属银
- 款式： FD0736-100
Nike V2K Run
21% 折让
先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 女子反光装饰运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。此鞋款将 Vomero 多种人气元素焕新融入昔日跑步鞋款的经典外观，混搭匠心元素、别致塑料细节以及洋溢复古美感的中底，营造丰富层次感；厚实后跟设计令你畅享舒适感受，为整体造型加分。
其他细节
- 网眼细节，轻盈透气
- 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
- 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 山峰白/白金色/浅铁矿石灰/金属银
- 款式： FD0736-100
更多信息
- 该产品不参加所有促销和折扣优惠活动。
- 此商品仅供会员购买且仅支持在线支付，且需在商品订单提交后10分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。
- 耐克会根据参与发售的用户在线提交订单的先后顺序，通过计算机系统分时/分组自动抽取获得购买资格的消费者，并主要通过 SNKRS/NIKE APP 应用程序/网站提示的方式告知您是否已经获得购买资格。请您启用您设备及 SNKRS/NIKE APP 应用程序的通知功能；提交产品购买申请后保持您NIKE会员账号处于登陆状态；确保设备的网络连接通畅。
- 网上在线成功支付需要多方协同，例如：您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。
- 在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单取消的情形出现。
- 耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见《使用条款》和《销售条款》。
- 由于不可抗力、传输延迟、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因导致无法正常发货的，您有权取消订单，商城亦有权取消您的订单，并仅需为您办理退款。
- 所有产品图片均为官方拍摄，但由于电脑、手机等显示设备在色彩、对比度、亮度上会存在一定差异，您所看到的图片与实物难免会存在差别。
- 如产品详情页存在视频内容，该内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
- 如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。
- 为了保障您的个人信息与财产安全，请您在支付前确认配送信息正确，订单生成之后将无法为您更改配送地址。
- 本发售活动同时受到《特别版商品发售条款》的约束，请前往「帐户 - 设置 - 特别版商品发售条款」查看了解。
- 该产品部分尺码可供男性酌情选购。
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。