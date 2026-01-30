Nike V2K Run
女子复古跑鞋风运动鞋
20% 折让
Nike V2K Run 女子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。厚实中底搭配分层设计，彰显复古风范。厚实后跟造就回弹脚感，复古又舒适。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HQ1582-001
Nike V2K Run
20% 折让
Nike V2K Run 女子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。厚实中底搭配分层设计，彰显复古风范。厚实后跟造就回弹脚感，复古又舒适。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，轻盈透气
- 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
- 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5
- 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： HQ1582-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。