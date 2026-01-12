Nike V5 RNR
大童运动鞋
¥549
Nike V5 RNR 大童运动鞋将千禧年风格与现代舒适感巧妙结合。泡绵中底，厚实又轻盈。鞋面网眼布搭配匠心细节，让造型时尚利落，令双足畅享轻盈透气体验。
- 显示颜色： 山峰白/泡沫粉/俏皮粉/浅深红
- 款式： IQ0221-121
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
- 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
