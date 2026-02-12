Nike V5 RNR
女子反光装饰运动鞋
13% 折让
Nike V5 RNR 女子反光装饰运动鞋舒适有型，适合日常穿着。该鞋款延续千禧年经典设计，搭载泡绵中底，厚实而轻盈。匠心细节巧搭立体耐克勾标志，焕新演绎复古跑鞋。
- 显示颜色： 山峰白/帆白/黑/浅土褐
- 款式： HQ7901-104
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
- 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 立体耐克勾标志
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
