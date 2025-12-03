Nike V5 RNR
幼童运动鞋
15% 折让
Nike V5 RNR 幼童运动鞋专为日常运动打造，兼具舒适感受和时尚风范。采用轻盈厚实的泡绵中底，延续千禧年经典设计。新颖配色结合分层鞋面，提升复古跑步鞋的时尚格调；弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。配色 104 为圣诞系列精选配色。
- 显示颜色： 白色/金属银/尘光子色/金属色
- 款式： HQ6412-104
Nike V5 RNR
15% 折让
Nike V5 RNR 幼童运动鞋专为日常运动打造，兼具舒适感受和时尚风范。采用轻盈厚实的泡绵中底，延续千禧年经典设计。新颖配色结合分层鞋面，提升复古跑步鞋的时尚格调；弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。配色 104 为圣诞系列精选配色。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
- 柔软鞋口里料结合泡绵中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配灵感源自千禧年的凹槽设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/金属银/尘光子色/金属色
- 款式： HQ6412-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。