 
Nike V5 Runner Suede 婴童运动鞋 - 深队红/大学红/冰川蓝/帆白

Nike V5 Runner Suede

婴童运动鞋

¥399

即将推出

Nike V5 Runner Suede 婴童运动鞋专为日常活动打造，兼具舒适感受和时尚风范。采用轻盈厚实的泡绵中底，延续千禧年经典设计。新颖配色结合分层鞋面，提升复古跑步鞋的时尚格调；弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。


  • 显示颜色： 深队红/大学红/冰川蓝/帆白
  • 款式： IO1645-600

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣
